В Пушкине главврача больницы уволили за махинации с зарплатами

Женщину подозревают в оплате услуг врачам, которых не было в штате.

По результатам проверки Контрольно-счетной палаты главный врач пушкинской больницы имени Семашко была уволена. Аудиторы выявили грубые нарушения в ведении отчетности с 2017 по 2019 года. По данным специалистов, подозреваемая могла проводить махинации с зарплатой сотрудников.

АБН сообщило, что главврач завышала заработную плату некоторым медикам. Деньги, которые должны были пойти на закупку товаров, работ и услуг переводились в статью "фонд оплаты труда учреждений". Средства оформлялись в адрес сотрудников, которые даже не значатся в штате больницы. В частности, врачу-статистику и врачу-эксперту. У заведения не было лицензии на оказание подобных услуг.

деньги шли на оплату труда медицинского персонала за невыполненный ими объем работы на отделении сестринского ухода и в гериатрическом отделении, поскольку медицинские работники-совместители, которые числились согласно заключенным трудовым договорам, на этих отделениях, фактически там не работали, что подтверждается объяснениями старших медсестер отделений, а также отсутствием табелей учета рабочего времени пояснили в КСП

Также проблемы нашлись в ведении бухгалтерского учета, сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью и госзакупкок.

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Фото: Piter.tv

