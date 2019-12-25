В Пушкине экипажи морской авиации провели наземную тренировку ко дню ВМФ

С этого аэродрома будут взлетать многоцелевые транспортные вертолеты Ми-8, палубные Ка-27, Ка-29, Ка-31, разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

В Петербурге на аэродроме Пушкин прошла наземная тренировка экипажей морской авиации к Главному военно-морскому параду. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа в субботу, 17 июля.

Перед началом тренировки на взлетно-посадочной полосе нанесли схему пролета над Петербургом. Затем экипаж в пешем строю в составе звеньев по типам вертолетов выполнили выстраивание в парадный строй, также удерживали дистанцию и интервалы. Кроме этого, отработали порядок радиообмена с руководителем полета и порядок действий при возникновении нештатных ситуаций.

Сообщается, что с этого аэродрома будут взлетать многоцелевые транспортные вертолеты Ми-8, палубные Ка-27, Ка-29, Ка-31, разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Всего в ходе в Главном военно-морского параде над акваторией Петербурга в едином строю пролетят 48 единиц авиатехники.

Ранее мы писали, что в Петербурге молодые летчики ЗВО отработали учебно-тренировочные полеты на Ми-8.

Фото: пресс-служба ЗВО