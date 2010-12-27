Служба государственного строительного надзора и экспертизы выдала заключение о соответствии объекта всем необходимым техническим требованиям.

В понедельник, 30 декабря, в Пушкине достроили новое здание станции скорой помощи №4. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству.

Станция скорой помощи появилась по адресу Тиньков переулок, участок 1. Она рассчитана на 15 машин.Отмечается, что служба государственного строительного надзора и экспертизы уже провела все необходимые проверки и выдала заключение.

Отмечается, что рядом с новеньким зданием организуют помещения для оказания помощи пациентам.

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