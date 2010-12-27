Его построят в Красносельском районе.

В понедельник, 30 декабря, стало известно о том, что в Петербурге создадут транспортно-логистический комплекс за 2 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте логистической группы "Адмирал".

Авторы проекта намерены создать около 64 тысяч кв. метров складских площадей. Транспортно-логистический комплекс появится в Красносельском районе. На предприятии создадут более 300 рабочих мест.

Смольный оценивает этот проект. Ему могут присвоить статус "Стратегический инвестиционный проект Санкт-Петербурга".

Ранее мы сообщали о том, что на Южном шоссе в эксплуатацию ввели школу на 825 мест.

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