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В Петербурге создадут транспортно-логистический комплекс за 2 млрд рублей
Сегодня, 12:34
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге создадут транспортно-логистический комплекс за 2 млрд рублей

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Его построят в Красносельском районе.

В понедельник, 30 декабря, стало известно о том, что в Петербурге создадут транспортно-логистический комплекс за 2 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте логистической группы "Адмирал".

Авторы проекта намерены создать около 64 тысяч кв. метров складских площадей. Транспортно-логистический комплекс появится в Красносельском районе. На предприятии создадут более 300 рабочих мест. 

Смольный оценивает этот проект. Ему могут присвоить статус "Стратегический инвестиционный проект Санкт-Петербурга".

Ранее мы сообщали о том, что на Южном шоссе в эксплуатацию ввели школу на 825 мест.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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