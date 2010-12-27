На Южном шоссе в эксплуатацию ввели школу на 825 мест

Дети начнут учиться в этой школе с 1 сентября 2020 года.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 825 мест. Общеобразовательное учреждение находится на Южном шоссе, 55/7. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству.

В школе есть два спортивных зала и два бассейна – маленький и большой, также есть актовый зал и библиотека. У школы есть спортивная площадка и благоустроенная территория. Здание отвечает всем требованиям, предъявленным в проекте.

Дети начнут учиться в этой школе с 1 сентября 2020 года.

Ранее в Выборгском районе достроили проблемный ЖК.

Фото: pixabay