В Выборгском районе достроили проблемный ЖК

Речь идет о здании на 102 квартиры со встроенным детским садом на 75 мест.

В Петербурге постепенно сокращается число долгостроев: в городе ввели в эксплуатацию очередной проблемный объект. Соответствующее заключение выдано застройщику АО "Группа Прайм" по корпусу 5.2 ЖК "Новая Скандинавия" на Суздальском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по строительству.

Речь идет о 8-этажном жилом здании на 102 квартиры со встроенным детским садом на 75 мест. Объект прошел всестороннюю проверку, он соответствует всем необходимым стандартам и нормативам. Напомним, работы здесь возобновились в первой половине 2019 года. Под контролем Комитета по строительству их завершала компания "БФА Девелопмент".

В планах на 2020 год - достроить еще один "проблемный" корпус ЖК под номером 8.3. Всего с начала 2019 года под контролем Смольного в городе ввели в эксплуатацию 13 "проблемных" жилых домов, до конца текущего года хотят сдать еще 7 таких объектов.

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