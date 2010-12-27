Долгострой "Силы природы" в Мурино сдадут до Нового года

Ключи смогут получить собственники более 800 квартир.

Долгострой "Силы природы" в Мурино сдадут до конца 2019 года. Долгожданные ключи смогут получить собственники более 800 квартир. Об этом сообщает представитель компании-застройщика.

В понедельник, 2 декабря, был завершен первый этап по прокладке теплосетей и произведена врезка в центральную тепломагистраль. Всего за минувшие месяцы уложили более одного километра труб. Кроме того, "Силы природы" подключили к воде и канализации.

В настоящий момент стартуют пусконаладочные работы. После всех необходимых гидравлических испытаний горячая вода начнет поступать в квартиры. Ожидается, что к 15 декабря 2019 года в домах появится тепло.

"Мы рассчитываем, что акт ввода домов в эксплуатацию будет получен до конца декабря. Это станет долгожданным подарком на Новый год для всех собственников", — заявили в компании.

Ранее мы писали, что в Ленобласти запретили малометражные квартиры.

Фото: pixabay.com