В Ленобласти запретили малометражные квартиры

Минимальная площадь квартир в многоквартирном доме Ленобласти не должна быть меньше 24 кв. метра.

В понедельник, 2 декабря, стало известно о том, что минимальная площадь квартир в многоквартирном доме Ленобласти не должна быть меньше 24 кв. метра. Соответствующее постановление подписал Александр Дрозденко.

Отмечается, что при этом в новостройках количество квартир, чья площадь составляет менее 30 кв. метра должна равняться 40% от общего числа.

Напоним, что осенью этого года Дрозденко заявлял, что в Ленинградской области необходимо сокращать количество квартир-студий.

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