Безработный петербуржец угнал из Пушкина каршеринговую иномарку

Нерадивого водителя поймали на той же машине немного позднее.

Во вторник, 14 января, с парковки у дома №4 по Гусарской улице в Пушкине неизвестный угнал каршеринговый автомобиль "БМВ". Об этом 16 января сообщила пресс-служба городского ГУ МВД.

Немногим позже, около 01.30 ночи похищенную машину увидели в Колпино на перекрестке улиц Новгородской и Красной. Там угонщик и был остановлен сотрудниками ДПС. Похитителем оказался безработный 37-летний мужчина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об угоне. Подозреваемый помещен под подписку о невыезде

Ранее Hyundai сбил пешехода на Невском и пытался скрыться.

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