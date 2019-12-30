Hyundai сбил пешехода на Невском и пытался скрыться

Автомобиль догнали на пересечении Невского проспекта и Полтавской улицы.

Утром на Невском проспекте произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщил отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, около восьми часов утра автомобиль Hyundai сбил мужчину. Он переходил дорогу по пешеходному регулируемому переходу. Водитель пытался скрыться.

Сотрудники ДПС смогли догнать нарушителя на пересечении Невского проспекта и Полтавской улицы. За рулём Hyundai был 27-летний уроженец Ингушетии. Автомобиль он использовал в качестве нелегального такси. Также сотрудники ДПС изъяли у него нож. Пешеход находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее легковушка пробила ограждение на Кронштадтской площади.

Фото: ВК/ Дорожный инспектор. Санкт-Петербург.