В Пушкине асфальт закатали поверх лежачего полицейского

Это вызвало смех у пользователей соцсетей.

На одной из улиц Пушкина асфальтовое покрытие положили поверх лежачего полицейского. Снимком днем 5 июля поделился очевидец из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное".

Только часть "полицейского" оказалась под асфальтом. По краям он остался в своем естественном виде. Видимо, рабочие решили пойти по пути наименьшего сопротивления и при ремонте дороги заодно "починить" и препятствие. Сам автор записи назвал это "нанотехнологией". Кто-то удивился, как им удалось это сделать.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пересечение КАД с автодорогой "Стрельна – Пески" закроют на пять дней.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished