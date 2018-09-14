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В Пушкине асфальт закатали поверх лежачего полицейского
Сегодня, 10:33
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nadezhda_sib

В Пушкине асфальт закатали поверх лежачего полицейского

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Это вызвало смех у пользователей соцсетей.

На одной из улиц Пушкина асфальтовое покрытие положили поверх лежачего полицейского. Снимком днем 5 июля поделился очевидец из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное".

Только часть "полицейского" оказалась под асфальтом. По краям он остался в своем естественном виде. Видимо, рабочие решили пойти по пути наименьшего сопротивления и при ремонте дороги заодно "починить" и препятствие. Сам автор записи назвал это "нанотехнологией". Кто-то удивился, как им удалось это сделать. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пересечение КАД с автодорогой "Стрельна – Пески" закроют на пять дней.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: асфальт, лежачий полицейский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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