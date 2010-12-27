Пересечение КАД с автодорогой "Стрельна – Пески" закроют на пять дней

На участке будут проводиться работы по ликвидации колейности дороги

ФКУ Упродор "Северо-Запад" информирует жителей Санкт-Петербурга о новых ограничениях движения, которые ввели на Кольцевой Автомобильной дороге (КАД). Речь идет о транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой "Стрельна – Пески". Там будет полностью перекрыт съезд №6.

В управлении сообщили, что в период с 7 по 11 июля 2019 года съезд с внешнего кольца КАД на Красносельское шоссе по направлению в деревню Пески Ломоносовского района будет недоступен для автомобилистов. на участке будут проводиться работы по ликвидации колейности дороги. На время ремонта на участке установят специальные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световые сигнализации.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий

Фото: ФКУ Упродор "Северо-Запад", открытые источники