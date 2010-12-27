В Пушкинском районе задержали подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

Отец пострадавшей рассказал, что над ребенком надругались в период с июня по июль 2019 года.

В понедельник, 19 августа, в полицию Пушкинского района Ленобласти поступила информация о сексуальном насилии над 10-летней местной жительницей. По предварительным данным, девочку изнасиловали в период с июня по июль 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям обратился 46-летней отец пострадавшей. По его словам, над ребенком надругались у дома №4 на Захаржевской улице. Полиция возбудила уголовное дело и даже задержала подозреваемого: им оказался 55-летний местный житель, который работает шофером в коммерческой фирме. На данный момент его отпустили на свободу с условием вернуться на допрос.

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