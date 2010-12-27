Грибник из Тосненского района нашел в лесу скелет задушенного человека

По предварительным данным, жертва убийства пролежала в полиэтиленовом пакете около полугода.

В понедельник, 19 августа, в лесу Тосненского района Ленобласти нашли скелет человека с признаками насильственный смерти. Его шею перетянули пластиковым хомутом, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Труп лежал в полиэтиленовом пакете около полугода. На него случайно наткнулся местный житель, который собирал грибы у деревни Гладкое. Скелет лежал в 15 метрах от 118 км трассы "А-120" (петербургское магистральное южное кольцо).

На данный момент личность погибшего и даже его пол остаются неизвестными. Труп направили на экспертизу, а полиция возбудила уголовное дело за умышленное убийство.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что водитель задавил 16-летнюю петербурженку, бросил машину и скрылся в Лужском районе.

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