Сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Ленобласти.

Во вторник, 3 декабря, стало известно, что в Пупышево мужчина зарезал своего собутыльника и поджег дом. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что труп обнаружили 2 декабря. Мужчина лежал в сгоревшем загородном доме. Прибывшие на место происшествия медики выяснили, что причиной смерти является не огонь, а ножевое ранение в сердце. Полицейские подозревают в убийстве 32-летнего безработного мужчины из Волховского района.

Как оказалось, мужчины накануне выпивали вместе. После ссоры подозреваемый схватил нож и ударил собутыльника в сердце. Далее мужчина решил скрыть содеянное и поджег дом.

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