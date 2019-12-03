Видео: В Москве сотрудники полиции штурмом взяли квартиру, где родители прятали новорожденного

Сотрудники полиции были вынуждены силой проникнуть в квартиру, где родители прятали месячного новорожденного ребенка.
Телеграм-канал BAZA сообщает, что из Мордовии приехала в столицу семья и обосновалась в Пресненском районе. Приблизительно месяц назад женщина родила дома ребенка. Роды принимал муж женщины. Во время родов у женщины началось сильное кровотечение, и мать роженицы вызвала "скорую". Однако муж не пустил в квартиру медиков.
Сотрудники органов опеки неоднократно пытались проверить данную семью, но дверь им не открывали. Малыш до сих пор не обследован у медиков и не зарегистрирован. Органы опеки вынуждены были обратиться за помощью в полицию. Сотрудникам МВД дверь открыли, но оказали сопротивление.
Сейчас и мать и новорожденный на обследовании в больнице.
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Видео: BAZA
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