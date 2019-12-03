СМИ: Найденную на Кубани в выгребной яме девочку изнасиловал сосед

Перед тем как бросить девочку умирать в выгребную яму ребенка избили и изнасиловали.

Девочку, которую нашли в выгребной яме общественного туалета, жестоко избили и изнасиловали.

Местные СМИ сообщают, что девочка, найденная в выгребной яме общественного туалета после суток поисков, была жестоко избита и изнасилована отчимом своей подружки. Ребенок пришел в гости к подружке-соседке, там в это время проходила пьяное застолье. В пьяном угаре отчим подружки избил и надругался над подружкой падчерицы. После содеянного он отнес девочку к общественному туалету и бросил в выгребную яму.

Девочку вытащили из ямы в тяжелом состоянии с сильным переохлаждением, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ссадинами на теле и голове. В больнице девочка впала в кому, из которой вышла спустя 10 дней. Медики до сих пор борются за ее жизнь и здоровье.

Следственные органы на данный момент не комментируют информацию об изнасиловании. СУ СК РФ по Краснодарскому краю ведет расследования уголовного дела по статье "покушение на убийство".

В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление. В ходе расследования следователем тщательным образом будут изучены условия жизни малолетней. СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: следком