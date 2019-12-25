В Пулковском парке завершили работы по установке наружного освещения

В крупном парке города, Пулковском, завершены работы по установке наружного освещения, сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Сообщается, что 486 светильников были специально разработаны для этого парка. Специалисты отмечают, что ранее в большей части парка Московского района не было освещения, но теперь там будет безопасно и уютно.
Все фонари должны подключить до конца 2020 года, для этого в парке смонтировали 18 километров кабельных сетей.
Ранее мы писали, что в Петербурге дали названия трем безымянным фонтанам.
Фото: pixabay
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