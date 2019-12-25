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В Петербурге дали названия трем безымянным фонтанам
Сегодня, 18:10
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smirenny

В Петербурге дали названия трем безымянным фонтанам

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Теперь в городе есть Лучистый, Адмиралтейский и Радужный фонтаны.

Горожане дали названия трем безымянным фонтанам, сообщили в пресс-службе "Водоканала". 

Композиция двух фонтанов на площади Победы теперь носит название Радужный. Адмиралтейским теперь называется фонтан на Лермонтовском проспекте, 41. Лучистым назвали фонтан на Приморском шоссе, 559, в Зеленогорске.

Петербуржцы предлагали и свои варианты. Например, маленькая девочка предложила назвать фонтан на площади Победы Поливашками. 

Ранее мы писали, что в Петербурге дали название девяти безымянным скверам.

Фото: pixabay

Теги: реставрация, фонтаны в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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