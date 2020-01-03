Детали происшествия выясняются.

В пруду Пулковского парка утонул 10-летний ребёнок. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах вечером 7 июля.

Тело утонувшего мальчика нашли сотрудники спасательной службы и правоохранительных органов. В поисках также участвовали местные жители и 36-летняя мать мальчика.

Известно, что мать с ребенком жили вместе в квартире на улице Орджоникидзе на средства дедушки. Поскольку петербурженка учится в аспирантуре, не работает.

Ранее мы писали, что петербурженку с тремя детьми унесло в море во время купания в Абхазии.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб