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В пруду Пулковского парка утонул 10-летний ребёнок
Вчера, 22:11
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В пруду Пулковского парка утонул 10-летний ребёнок

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Детали происшествия выясняются.

В пруду Пулковского парка утонул 10-летний ребёнок. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах вечером 7 июля. 

Тело утонувшего мальчика нашли сотрудники спасательной службы и правоохранительных органов. В поисках также участвовали местные жители и 36-летняя мать мальчика. 

Известно, что мать с ребенком жили вместе в квартире на улице Орджоникидзе на средства дедушки. Поскольку петербурженка учится в аспирантуре, не работает. 

Ранее мы писали, что петербурженку с тремя детьми унесло в море во время купания в Абхазии.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: пулковский парк, ребенок, утонул
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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