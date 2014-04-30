В Пулковском парке под кустом нашли почти 2 кг амфетамина

Возбуждено уголовное дело. Заявитель ранее привлекался к ответственности по статьям, связанным с наркотическими веществами.

.В четверг, 8 июня, от 40-летнего петербуржца поступило сообщение о том, что он в обнаружил в кустах на территории Пулковского парка спрятанные пакеты с белым порошком. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате выезда нашли и изъяли 2 пакета из полимерного материала темно-серого цвета, общей массой около 2 кг. Согласно проведённой экспертизе, вещество является смесью, содержащей психотропное средство – амфетамин, общей массой 1 977, 7 гр.

Возбуждено уголовное дело. Также уточняется, что заявитель ранее привлекался к ответственности по статьям, связанным с наркотикическими веществами.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласти обнаружили почти 6 кг марихуаны и 233 куста наркосодержащего растения.

Фото: Piter.TV