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В Ленобласти обнаружили почти 6 кг марихуаны и 233 куста наркосодержащего растения
Сегодня, 9:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти обнаружили почти 6 кг марихуаны и 233 куста наркосодержащего растения

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Возбуждено уголовное дело.

В Волосовском районе Ленобласти обнаружили нарколабораторию, где культивировали наркосодержащие растения. Подробности стали известны Piter.tv.

В деревне Черное были задержаны 32-летний Д. и 49-летний И. Они подозревается в культивировании наркосодержащих растений с целью сбыта. В ходе обыска изъято: наркотическое средство каннабис (марихуана), массой 5974 грамма, 233 куста с корневой системой (будут исследованы в рамках экспертизы), оборудование для культивирования растений, электронные весы, упаковочный материал. 

Возбуждено уголовное дело.

Недавно под Тюменью задержали старушку, которая перевозила наркотики в карасях.

Фото: Piter.tv

Теги: марихуана, наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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