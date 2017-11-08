В Ленобласти обнаружили почти 6 кг марихуаны и 233 куста наркосодержащего растения

Возбуждено уголовное дело.

В Волосовском районе Ленобласти обнаружили нарколабораторию, где культивировали наркосодержащие растения. Подробности стали известны Piter.tv.

В деревне Черное были задержаны 32-летний Д. и 49-летний И. Они подозревается в культивировании наркосодержащих растений с целью сбыта. В ходе обыска изъято: наркотическое средство каннабис (марихуана), массой 5974 грамма, 233 куста с корневой системой (будут исследованы в рамках экспертизы), оборудование для культивирования растений, электронные весы, упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело.

Недавно под Тюменью задержали старушку, которая перевозила наркотики в карасях.

Фото: Piter.tv