В Ленобласти обнаружили почти 6 кг марихуаны и 233 куста наркосодержащего растения

В Волосовском районе Ленобласти обнаружили нарколабораторию, где культивировали наркосодержащие растения. Подробности стали известны Piter.tv.
В деревне Черное были задержаны 32-летний Д. и 49-летний И. Они подозревается в культивировании наркосодержащих растений с целью сбыта. В ходе обыска изъято: наркотическое средство каннабис (марихуана), массой 5974 грамма, 233 куста с корневой системой (будут исследованы в рамках экспертизы), оборудование для культивирования растений, электронные весы, упаковочный материал.
Возбуждено уголовное дело.
Недавно под Тюменью задержали старушку, которая перевозила наркотики в карасях.
Фото: Piter.tv
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