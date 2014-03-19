Под Тюменью задержали старушку, которая перевозила наркотики в карасях

70-летняя женщина отправлена под домашний арест.

Российские правоохранительные органы пресекли криминальную доставку 41 свертка с наркотическими веществами. Об этом рассказали представители МВД по Тюменской области. Специалисты объяснили, что пожилая местная жительница пыталась транспортировать запрещенные вещества из города Екатеринбург в Тюмень. Нелегальный товар был спрятан 70-летней пенсионеркой в карасях. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что автомобиль женщины был остановлен автоинспекторами. Водитель машины пояснил оперативникам, что находка со спайсом принадлежит его пассажирке. Женщина призналась в том, что везла наркотики на свою малую родину ради их дальнейшего распространения. В настоящее время подозреваемая отправлена под домашний арест. В ее отношении ведется уголовное дело.

Полицейские Петербурга задержали подозреваемых в аферах в сфере недвижимости.

Фото и видео: МВД Медиа