После обысков в здании Фонда имущества Санкт-Петербурга полиция по подозрению в мошенничестве задержала генерального директора, его заместителя, главу агентства недвижимости и индивидуального предпринимателя.

Полицейские Петербурга задержали подозреваемых в аферах в сфере недвижимости. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе работы по ранее возбужденным уголовным делам по ч.4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения денежных средств Фонда имущества Санкт-Петербурга, сотрудниками экономической полиции совместно с коллегами из ФСБ задержаны 35-летний гендиректор учреждения, его заместитель, 50-летняя женщина, и два их подельника (51-летний руководитель коммерческой компании и 57-летний предприниматель).

Установлено, что руководитель учреждения заключил ряд фиктивных договоров на оказание посреднических услуг по купле-продаже городского имущества с подконтрольными ему лицами. Фактические действия по сопровождению сделок купли-продажи от продавца к покупателю совершало само государственное учреждение, а для создания видимости работы с контрагентами формировался фиктивный документооборот. За оформление и сопровождение сделок отвечала заместитель гендиректора. После перевода денежных средств они делились между всеми участниками противоправной деятельности.

Все четверо подозреваемых задержаны. Продолжается расследование.

Фото и видео: МВД