В Пулковском парке досрочно завершили установку уличного освещения

Специалисты проложили 18 км кабельных линий, а также установили почти 500 светильников.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что специалисты досрочно завершили установку уличного освещения в Пулковском парке. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Работники проложили 18 км кабельных линий, а также установили почти 500 светильников. Соответствующие работы были выполнены по поручению градоначальника Северной столицы Александра Беглова.

Ко мне обращались жители Московского района с просьбой установить светильники, мы нашли необходимые средства Александр Беглов.

Отмечается, что к концу сентября в парке также установят игровую площадку с оборудованием для маломобильных детей.

Ранее мы сообщали о том, что за самовольное высаживание деревьев в Петербурге горожанам может грозить штраф.

Фото:Piter.TV