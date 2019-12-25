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В Пулковском парке досрочно завершили установку уличного освещения
Сегодня, 14:49
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В Пулковском парке досрочно завершили установку уличного освещения

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Специалисты проложили 18 км кабельных линий, а также установили почти 500 светильников.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что специалисты досрочно завершили установку уличного освещения в Пулковском парке. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Работники проложили 18 км кабельных линий, а также установили почти 500 светильников. Соответствующие работы были выполнены по поручению градоначальника Северной столицы Александра Беглова. 

Ко мне обращались жители Московского района с просьбой установить светильники, мы нашли необходимые средства

Александр Беглов.

Отмечается, что к концу сентября в парке также установят игровую площадку с оборудованием для маломобильных детей.

Ранее мы сообщали о том, что за самовольное высаживание деревьев в Петербурге горожанам может грозить штраф.

Фото:Piter.TV

Теги: александр беглов, пулковский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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