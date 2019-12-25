В Пулковском парке досрочно завершили установку уличного освещения

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что специалисты досрочно завершили установку уличного освещения в Пулковском парке. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Работники проложили 18 км кабельных линий, а также установили почти 500 светильников. Соответствующие работы были выполнены по поручению градоначальника Северной столицы Александра Беглова.
Ко мне обращались жители Московского района с просьбой установить светильники, мы нашли необходимые средства
Александр Беглов.
Отмечается, что к концу сентября в парке также установят игровую площадку с оборудованием для маломобильных детей.
Ранее мы сообщали о том, что за самовольное высаживание деревьев в Петербурге горожанам может грозить штраф.
Фото:Piter.TV
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