В Пулково застряли 10 тысяч масок из Китая для жителей Кировска

Предполагается, что их передадут во время ”второй волны" заболевания.

Партия медицинских масок из Китая, которую должны были доставить в Кировск, не прошла таможню в Пулково. Об этом сообщил глава Кировского района Андрей Гардашников в своем Instagram-аккаунте.

По словам чиновника, всего из города-побратима Чжанцзяцзе было отправлено десять тысяч одноразовых и одна тысяча многоразовых масок. Причиной задержки он назвал бюрократические проблемы: возможно, партия была оформлена как гуманитарная помощь, которую администрация не может принять по закону.

Тем не менее, Гардашников ожидает прибытие груза ко времени "второй волны" коронавируса.

Ранее мы рассказали о том, что суд не удовлетворил иск петербурженки о признании недействительным масочно-перчаточного режима.

Фото: Pixabay