В Пулково застряли 10 тысяч масок из Китая для жителей Кировска

Партия медицинских масок из Китая, которую должны были доставить в Кировск, не прошла таможню в Пулково. Об этом сообщил глава Кировского района Андрей Гардашников в своем Instagram-аккаунте.
По словам чиновника, всего из города-побратима Чжанцзяцзе было отправлено десять тысяч одноразовых и одна тысяча многоразовых масок. Причиной задержки он назвал бюрократические проблемы: возможно, партия была оформлена как гуманитарная помощь, которую администрация не может принять по закону.
Тем не менее, Гардашников ожидает прибытие груза ко времени "второй волны" коронавируса.
Ранее мы рассказали о том, что суд не удовлетворил иск петербурженки о признании недействительным масочно-перчаточного режима.
Фото: Pixabay
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