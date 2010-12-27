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В Пулково на три дня закрывается подъезд к зоне отправления
Сегодня, 16:55
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himif

В Пулково на три дня закрывается подъезд к зоне отправления

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На участке будут менять асфальтовое покрытие.

В аэропорту Пулково три дня не получится воспользоваться подъездом к зоне отправления, предупреждает пресс-служба аэропорта. С 18 по 20 ноября на второй линии этой зоны у пассажирского терминала будут менять асфальтовое покрытие. 

Подъехать к терминалу в эти дни возможно только через зону прибытия, а войти в пассажирский терминал – через первый и третий этажи. В зал регистрации получится попасть на лифте или эскалаторе.

Пресс-служба просит рассчитывать время на дорогу в аэропорт с учетом неудобств из-за  дорожных работ.

Парой дней раньше полностью перекроется съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе.

Фото: пресс-служба Пулково

Теги: пулково, ремонт асфальта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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