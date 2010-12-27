Съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроется 16 ноября

Съезд не будет принимать транспорт в течение 10 часов.

В субботу, 16 ноября, на кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга ожидаются очередные транспортные неудобства. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщает, что с 09:00 до 19:00 завтрашнего дня съезд №3 на развязке КАД с Пулковским шоссе будет полностью перекрыто. Изменения связаны с работами по строительству съездов для трассы М-11.

В этот промежуток времени не получится воспользоваться первой полосой внутреннего кольца КАД на 69-м и 70-м километрах, съездом на внутреннее кольцо КАД, съездом с Пулковского шоссе и из Петербурга.

Работы на участке заказало ООО "Магистраль двух столиц".

Также мы писали, что в Петербурге ограничат движение транспорта на нескольких улицах с 16 ноября.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"