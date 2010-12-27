В Петербурге ограничат движение транспорта на нескольких улицах с 16 ноября

Петербург ожидают очередные изменения транспортного движения в нескольких районах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административной технической инспекции.
С 16 по 17 ноября прокладка газопровода затруднит проезд на перекрёстке улицы Салова и Волковского проспекта, в эти же числа от Крюковой улицы до шоссе Революции также будет трудно проехать из-за ремонта трамвайных путей, а по проспекту Ветеранов улиц Козлова до улицы Лёни Голикова – из-за прокладки водопровода.
С 18 по 23 ноября ограничится движение от Синявинской улицы до Краснодонской, а с 24 ноября по 03 декабря – от Краснодонской улицы до Большой Пороховской.
Также с 18 числа до начала декабря будет недоступен проезд по улице Одоевского от Уральской улицы до Сазоновской.
О некоторых долгосрочных изменениях движения мы писали еще и здесь.
Фото: Piter.TV
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