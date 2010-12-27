В Петербурге ограничат движение транспорта на нескольких улицах с 16 ноября

Изменения внесут работы по прокладке газопровода и ремонту трамвайных путей.

Петербург ожидают очередные изменения транспортного движения в нескольких районах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административной технической инспекции.

С 16 по 17 ноября прокладка газопровода затруднит проезд на перекрёстке улицы Салова и Волковского проспекта, в эти же числа от Крюковой улицы до шоссе Революции также будет трудно проехать из-за ремонта трамвайных путей, а по проспекту Ветеранов улиц Козлова до улицы Лёни Голикова – из-за прокладки водопровода.

С 18 по 23 ноября ограничится движение от Синявинской улицы до Краснодонской, а с 24 ноября по 03 декабря – от Краснодонской улицы до Большой Пороховской.

Также с 18 числа до начала декабря будет недоступен проезд по улице Одоевского от Уральской улицы до Сазоновской.

О некоторых долгосрочных изменениях движения мы писали еще и здесь.

Фото: Piter.TV