Город ждут изменения в движении транспорта с субботы

Ограничения обещаются в Кировском, Калининском, Адмиралтейском и Приморском районах.

Город ожидают новые изменения в транспортном движении с 9 ноября, предупреждает государственная административно-техническая инспекция.

С завтрашнего дня, 9 ноября и до 15 числа транспортные работы ограничат движение по Пулковскому шоссе у Кокколевской улицы. С полуночи до 6 утра 9 ноября ремонт оборудования газопровода затруднит проезд по Благодатной улице от улицы Севастьянова до Свеаборгской улицы.

Частичные неудобства затронут Торжковскую улицу от набережной Чёрной речки до Лисичанской улицы. Здесь 9, 10, 16 и 17 ноября с полуночи до 06:00 будут вестись ремонтные работы на газопроводе.

Длительные ограничения движения ждут проспект Стачек – там начнут ремонтировать тротуары. С 9 ноября по 2 декабря не получится с удобством проехать от Комсомольской площади до дороги на Турухтанные острова и по проспекту Стачек от улицы Трефолева до улицы Корнеева. Немного позднее, 23 ноября, те же неудобства затронут проспект от улицы Васи Алексеева до улицы Новостроек. Закончатся работы в то же время.

Кроме того, 3 и 4 декабря движение по боковому проезду нечетной стороны проспекта Стачек от Промышленной улицы до улицы Гладкова и дорога в Угольную гавань у 1-го Красненького моста закроется совсем.

Также с 12 по 25 ноября будет труднее проехать по улице Руставели от проспекта Луначарского до Киришской улицы, с 12 по 16 ноября в ночное время – по улице Шкапина от улицы Метростроевцев до Библиотечного переулка, а с 12 по 13 ноября закроется для транспорта улица Корякова от Елизаветинской улицы до Варваринской улицы.

Самые долгие работы продлятся с 12 ноября до 21 апреля следующего года на четной стороне набережной реки Мойки от Прачечного переулка до Фонарного переулка.

Неудобства будут ждать и КАД: две полосы между Рябовским и Мурманским шоссе перекроют на две недели.

Фото: Piter.TV