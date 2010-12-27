Две полосы на участке КАД между Рябовским и Мурманским шоссе перекроют на две недели

На дороге будут устранять колейность покрытия.

Кольцевую автомобильную дорогу вокруг Петербурга ждут очередные ограничения движения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". На этот раз на участке от развязки КАД на пересечении с Рябовским шоссе до развязки с Мурманским шоссе перекроются две автомобильные полосы.

С 8 ноября по 20 ноября третья и четвертая полосы будут недоступны для проезда. На участке начнутся работы по устранению колейности покрытия проезжей части. На двух других введут скоростное ограничение до 50 км/ч.

Ранее петербуржцев возмутил запрет парковки на улице Ломоносова.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"