Петербуржцев возмутил запрет парковки на улице Ломоносова

Местное население недовольно пробками, которые создали киношники.

Петербуржцы оказались недовольны перекрытием зоны парковки по улице Ломоносова в Центральном районе города. Ранее чиновники объявили о запрете на стоянку транспортных средств из-за съемок фильма. Также на территории от набережной реки Фонтанки до Пяти углов (пересечения Загородного проспекта с Разъезжей, Рубинштейна, Ломоносова) ограничили движение автомобилей. Вечером 6 ноября с улицы начали убирать машины. За порядком на участке отправили следить сотрудников Росгвардии.

В социальных сетях пользователи выразили свое возмущение ситуацией. Они считают, что съемки нужно организовывать в ночное время, чтобы не мешать людям добираться с работы домой. Особенно их не устраивает то, что из-за ограничения движения кинематографисты создали большие пробки. Петербуржцы заметили, что режиссерская группа явно снимает "потрясающую" картину на наши налоги.

Снимали бы ночью, люди в пробках тыкаются, а они свои фильмы никому не нужные снимают пишут недовольные очевидцы

Напомним, что с дороги машины убирали при помощи эвакуатора.

Ранее Piter.tv писал о том, что съемки художественного фильма "Трое" ограничат движение транспорта в Петербурге.

Фото: Piter.tv

