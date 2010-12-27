Съемки художественного фильма "Трое" ограничат движение транспорта в Петербурге

В Северной столице продолжаются съемки картины с Константином Хабенским в главных ролях.

В течение следующих двух недель "Кинокомпания Магнум" будет снимать в Петербурге художественный фильм "Трое". В главных ролях - Константин Хабенский и Юлия Пересильд. Из-за съемок в некоторых районах города будет ограничено движение транспорта, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В субботу, 9 ноября, с 05:00 до 15:00 водители не смогут проехать по улице Оружейника Федорова, а также Соляному переулку от улицы Чайковского до Гангутской улицы.

На следующий день, 10 ноября, с 15:00 до 02:00 11 ноября будет запрещен проезд по Замковой улице. С 01:00 до 05:00 17 ноября перекроют движение автотранспорта по Старо-Петергофскому проспекту от Рижского проспекта до Старо-Калинкина моста, Старо-Калинкину мосту, площади Репина, Лоцманской улице по направлению от набережной реки Фонтанки до проспекта Римского Корсакова. Кроме того, в этот период будет не проехать по четной стороне набережной реки Фонтанки от Старо-Петергофского проспекта до Дерпитского переулка, набережной канала Грибоедова от Садовой улицы до дома №174, Садовой улице от набережной Грибоедова до площади Тургенева и нечетной стороне набережной реки Фонтанки от площади Репина до Калинкина переулка, набережной реки канала Грибоедова от набережной Фонтанки до проспекта Римского-Корсакова, а также чет

В КРТИ предупредили, что 17 ноября с 15 часов до 7 утра 18-го ноября будет закрыта крайняя правая полоса около дома №18 по набережной Кутузова на участке от Гагаринской улицы к Литейному проспекту. С 06:00 8 ноября до 15:00 9 ноября машинам нельзя будет останавливаться на улице Оружейника Федорова и Соляному переулку от улицы Чайковского до Гангутской улицы, с 6 часов утра 9 ноября до 2 часов ночи 11 ноября - на Замковой улице, а 16 ноября с 06:00 до 05:00 17 ноября - на набережной Грибоедова от набережной реки Фонтанки до проспекта Римского-Корсакова.

Съемки фильма режиссера Анны Меликян начались еще в конце сентября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 8 ноября закроется для проезда улица Академика Павлова.

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