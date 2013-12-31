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В Пулково задерживаются пять авиарейсов
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В Пулково задерживаются пять авиарейсов

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Представители авиакомпании и аэропорта не объяснили причины задержки вылетов.

В аэропорту Пулково задерживаются пять авиарейсов. Причины задержки не указываются. Об этом сообщили на сайте аэровокзала в субботу, 3 июля. 

По информации сайта, ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Томска, Екатеринбурга, Сочи, Симферополя и Анапы. 

Так, первым задерживается рейс N4 593 до Томска. Рейс обслуживает авиакомпания "Северный ветер". Пассажиры должны были покинуть Петербург в 00:25, однако время вылета сдвинули на 4:15.

Далее с опозданием вылетит рейс WZ 793 до Екатеринбурга. Это самолет авиакомпании Red Wings, который должен был взлететь 1:35, теперь пассажиры поднимутся в небо только в 3:05.

Также задерживают рейс U6 547 до Сочи. Самолет "Уральских авиалиний" должен был улететь в 5:45, но покинет Пулково в 6:55. 

Рейс U6 511 компании до Симферополя должен был отправиться в 13:45, но вылетит в 15:00.

Рейс FV 5919 прибудет с опозданием. Самолет до Анапы должен был взлететь в 18:05, однако судно полетит в 19:05.

Ранее Piter.tv писал, что в воскресенье петербуржцев ждет жаркий день без осадков.

Фото: Piter.tv 

 

Теги: аэропорт, задержка вылета, пулково
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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