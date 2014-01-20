В аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов

Задержали самолеты в Казань, Геленджик, Москву, Баку, Махачкалу, Сочи, Мурманск, Ухту и не только.

В пятницу, 31 декабря, в петербургском аэропорту Пулково в настоящее время задерживаются 45 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Сначала задержали вылет самолета в Нальчик (7:55). Во Владикавказ самолет должен был вылететь в 10:45, а вылет состоялся спустя четыре часа. Также в Пулково задержали самолеты в Казань, Геленджик, Москву, Баку, Махачкалу, Сочи, Мурманск, Ухту, Калининград, Краснодар, Хургаду, Ереван, Ростов-на-Дону, Череповец, Симферополь, Новосибирск, Стамбул, Минеральные Воды, Екатеринбург, Хельсинки, Сыктывкар, Липецк, Анапу, Волгоград, Архангельск, Курск и Чебоксары.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, задержки рейсов связаны с возросшей на инфраструктуру аэропорта Пулково нагрузкой из-за проведения в Петербурге специальных мероприятий.

Ранее мы писали, "Победа" планирует перевести 10 самолетов в Пулково.

Фото: Piter.TV