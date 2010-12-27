В Пулково задержали два рейса в Сочи и Анталью

Из-за задержки многие родители не успели отвести детей на школьные линейки.

Пассажиры рейсов "Петербург – Сочи" и "Петербург – Анталья" улетели из аэропорта Пулково с многочасовой задержкой. Историю своего долгого пребывания в воздушной гавани опубликовали в социальных сетях.

Как стало известно, лайнеры должны были отправиться в пункт назначения в 19:55 и 18:25 соответственно. Точные причины задержки лайнеров не известны. Согласно данным аэропорта, борт FV 5615 вылетел в Сочи 2 сентября в 3:33. Из-за задержки многие родители не успели отвести детей на школьные линейки.

Ранее в редакцию Piter.TV поступило видео с самолета рейса "Петербург – Анталья" 31 августа. Вылет задержали из-за припадка пассажирки, которая завила, что боится летать, и устроила на борту истерику.

Фото: открытые источники