Рейс из Петербурга в Анталью задержали из-за припадка пассажирки

Женщину сняли с рейса и долго искали ее багаж.

В редакцию Piter.TV поступило видео с самолета рейса Петербург-Анталья, где сотрудники аэропорта "Пулково" ищут вещи в багажном отсеке.

Сообщается, что самолет должен был покинуть Северную столицу в 12:15, но вылет задержали из-за припадка пассажирки. Женщина заявила, что боится летать, и устроила на борту истерику. Петербурженку сняли с рейса.

Однако после этого самолет все равно не полетел, потому что необходимо было найти вещи женщины. Сотрудники аэропорта сказали пассажирам, что пока этого не сделают, в Анталью они не отправятся.

На видео с места происшествия слышно, что находящиеся в самолете люди обеспокоены.

"Сама не полетела, вдруг что-то оставила", – предполагают пассажиры.

По информации с электронного табло "Пулково", самолет авиакомпании "Северный ветер" отправился в Турцию в 12:54.

Ранее Piter.TV сообщал, что три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда.

Видео: Piter.TV