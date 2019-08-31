Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Все рейсы в итоге отправились в пункт назначения с задержкой.

За последние сутки в аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета. Об этом сообщили в администрации города.

Как стало известно, первым в воздушную гавань незапланированно прибыл рейс "Красноярск-Симферополь". Лайнер приземлился около 11 часов ночи. Пожилой пассажирки стало плохо, и ее прямо из аэропорта забрали в больницу.

Из-за отказа гидросистемы в районе 2.32 (1.32 мск) ночи посадку совершил рейс "Грозный – Внуково". Рейс "Баку – Шереметьево" ... в 8.30 (7.30 мск) был готов вылететь в Москву, но по причине плохих погодных условий в столице (в Москве был сильный туман) вылетел только через час. Все рейсы в итоге отправились в пункт назначения с задержкой.

Ранее мы писали о курьезном случае в петербургском аэропорту "Пулково", где две американки скатились по эскалатору.

Видео: YouTube/Сельхозтехника