Две американки скатились по эскалатору в Пулково

Две гражданки США упали с эскалатора в Пулково. Инцидент в аэропорту произошел ночью 30 августа, сообщили в Telegram-канале "Аварийный Петербург".
Две пожилые дамы не выдержали скорости движущегося вверх эскалатора и скатились вниз. Пострадавшие получили многочисленные ссадины и ушибы, одна из американок вывихнула палец. Женщинам 71 и 77 лет оказали медицинскую помощь, однако от госпитализации они отказались.
После инцидента пенсионерки отправились на родину.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что нарушителей правил парковки в Пулково будут ловить с помощью камер.
Фото: vk.com/pulkovo_led
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