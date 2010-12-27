Две американки скатились по эскалатору в Пулково

Женщины получили повреждения, но все равно сели на свой рейс.

Две гражданки США упали с эскалатора в Пулково. Инцидент в аэропорту произошел ночью 30 августа, сообщили в Telegram-канале "Аварийный Петербург".

Две пожилые дамы не выдержали скорости движущегося вверх эскалатора и скатились вниз. Пострадавшие получили многочисленные ссадины и ушибы, одна из американок вывихнула палец. Женщинам 71 и 77 лет оказали медицинскую помощь, однако от госпитализации они отказались.

После инцидента пенсионерки отправились на родину.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нарушителей правил парковки в Пулково будут ловить с помощью камер.

Фото: vk.com/pulkovo_led