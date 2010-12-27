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Нарушителей правил парковки в Пулково будут ловить с помощью камер
Сегодня, 12:22
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nadezhda_sib

Нарушителей правил парковки в Пулково будут ловить с помощью камер

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Данные нарушителя с камеры будут автоматически отправляться в ГИБДД.

В Пулково появились камеры фото-видеофиксации, которые будут снимать водителей, нарушивших правила стоянки и остановки.  Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы". 

Оборудование будет работать круглосуточно на участке от Пулковского шоссе до аэропорта около поворота у пассажирского терминала, на котором стоянка и остановка транспорта запрещена. Камеры будет ловить водителей, которые оставили свою машину в крайнем правом ряду или создали пробки на выезде с парковок у терминала аэропорта.

Данные о нарушениях автоматически отправятся в Городской мониторинговый центр и Управление ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, где водителю назначат и оформят штраф. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нарушители правил парковки в "Пулково" не смогут проехать к пассажирскому терминалу

Фото: vk.com/pulkovo_led

 

Теги: камеры в пулково, парковка, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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