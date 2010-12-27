Нарушители правил парковки в "Пулково" не смогут проехать к пассажирскому терминалу

Новые ограничения вступили в силу 15 августа.

Автомобили с нечитаемыми или скрытыми номерами не смогут попасть к пассажирскому терминалу петербургского аэропорта с 15 августа 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба оператора "Пулково" ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Зона у терминала регулярно переполнена автомобилями без номеров, которые нарушают правила парковки, что провоцирует аварии в наиболее загруженные часы. Нововведение сократит количество нелегально припаркованных машин в привокзальной зоне и разгрузит подъездные пути.

На данный момент водители могут бесплатно останавливаться у терминала для посадки и высадки пассажиров в течение 15 минут.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в поезде пассажир не обязан убирать за собой постельное белье.

Фото: vk.com/pulkovo_led