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В "Пулково" задержаны рейсы из-за сообщений о бомбе
Сегодня, 14:44
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smirenny

В "Пулково" задержаны рейсы из-за сообщений о бомбе

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Злоумышленники заявили о трех "бомбах".

В среду, 7 апреля, в два часа дня аэропорт "Пулково" получил сообщении о минировании самолетов и взлетно-посадочных полос. Об этом сообщила пресс-служба управляющей компании аэропорта. 

В "Пулково" усилили меры безопасности, а также начали проводить оперативные мероприятия. Подробности инцидента выясняют. Подобный случай произошел в начале марта. Накануне "террористы" заявили, что планируют взорвать бизнес-центр из-за пяти биткоинов (больше 22 миллионов рублей). Проверив здание, специалисты не нашли ничего опасного.

Ранее мы писали, что армянские женщины закидали силовиков яйцами.

Фото: Piter.TV

Теги: задержали рейсы, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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