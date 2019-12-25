В "Пулково" задержаны рейсы из-за сообщений о бомбе

Злоумышленники заявили о трех "бомбах".

В среду, 7 апреля, в два часа дня аэропорт "Пулково" получил сообщении о минировании самолетов и взлетно-посадочных полос. Об этом сообщила пресс-служба управляющей компании аэропорта.

В "Пулково" усилили меры безопасности, а также начали проводить оперативные мероприятия. Подробности инцидента выясняют. Подобный случай произошел в начале марта. Накануне "террористы" заявили, что планируют взорвать бизнес-центр из-за пяти биткоинов (больше 22 миллионов рублей). Проверив здание, специалисты не нашли ничего опасного.

Ранее мы писали, что армянские женщины закидали силовиков яйцами.

Фото: Piter.TV