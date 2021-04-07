Они призвали Никола Пашиняна отправиться в отставку.

Армянские женщины закидали силовиков яйцами. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала "Sputnik Ближнее Зарубежье". По информации от местных журналистов, несколько десятков активисток собрались у здания парламента в Ереване. Они атаковали представителей правоохранительных структур.

Напомним, что в столице регулярно проходят митинги оппозиции. Протестующие призывают премьер-министра Никола пашиняна подать в отставку. на этот раз демонстрацию устроили родственницы, матери и жены военнослужащих, чьи близкие люди погибли во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Сначала женщины бросали яйцами в здание законодательного органа Армении, а после - в охраняющих его силовиков. После этого армянки начали бить силовиков красными гвоздиками. Эти цветы являются неофициальным символом памяти погибших солдат.

На асфальте около парламента оппозиция написала красной краской фразу на русском Языке "предатель", адресующуюся к главе правительства. В полиции Армении сообщили, что во время акции протеста были задержаны несколько участниц.

Кремль не смог ответить по поводу обломков "Искандера" в Карабахе.

Фото и видео: Telegram/Sputnik Ближнее Зарубежье

