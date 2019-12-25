В Пулково задержали граждан Китая с 1,5 кг золотых украшений

Пассажиры пытались незаконно вывезти ювелирные изделия на родину.

В аэропорту "Пулково" пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу большого количества ювелирных изделий. Как рассказали в пресс-службе северо-западного таможенного управления, три гражданина Китая пытались вывезти на родину 1,5 кг золотых украшений.

У пассажиров авиарейса "Петербург – Шеньжень" обнаружили аж 293 браслета, колец, подвесок, серег, колье из янтаря и драгоценных металлов, все украшения лежали в ручной клади граждан КНР. Отмечается, что выявленные изделия не относятся к товарам для личного пользования, поэтому подлежат декларации, которую китайцы решили обойти стороной. Назначена таможенная экспертиза, после которой будет принято решение о возбуждении уголовных или административных дел.

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Фото: пресс-служба СЗТУ