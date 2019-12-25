Петербуржца осудят за продажу арендованного автомобиля

Собственнице машины оказался причинен крупный ущерб.

В Петербурге осудят 31-летнего местного жителя, обвиняемого в растрате. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры, где уже утвердили обвинительное заключение по уголовному делу.

Следствие считает, что в декабре 2018 года мужчина договорился со своим знакомым о продаже автомобиля "Фольксваген Поло" 2016 года выпуска. Ранее, однако эту иномарку злоумышленнику вверили на основании договора аренды, заключенного с собственницей. Это не остановило обвиняемого, и автомобиль был продан знакомому, а собственнице машины оказался причинен ущерб в 650 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит Приморский районный суд.

Ранее мы рассказывали, что злоумышленник украл ящик с пожертвованиями в Шушарах.

Фото: Piter.TV