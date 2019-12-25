В Пулково 17 августа задержали вылет шести самолетов

Задержка коснулась как внутренних, так и международных рейсов.

Из петербургского аэропорта Пулково во вторник, 17 августа, задержались шесть рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Чуть больше трех часов пришлось прождать пассажирам рейса Петербург–Калининград (вместо 12:45 вылет состоялся в 16:05). Почти два часа прождали в Пулково пассажиры рейса Петербург–Симферополь (вылет состоялся в 15:55 вместо 13:45). Ещё один московский рейс U6 080 задержали на час (вылет состоялся в 15:12 вместо 14:10).

В город Ош (Киргизия) самолет вылетит в 16:45 вместо обещанных 15:10. Также в Пулково задержали рейс "U6 080" до Москвы (вылет – в 20:20 вместо 17:45). Меньше всего повезло пассажирам рейса "R3 468" до Якутии, который перенесли на более чем 16 часов. Вылет должен был состояться в 14:20, но теперь самолет покинет Пулково на следующий день в 6:20.

В пресс-службе Пулково рассказали "Фонтанке", что все изменения в расписании связаны с поздним прибытием самолета в аэропорт.

В последний раз в Пулково задерживали вылет четырех самолетов 5 августа.

Фото: Piter.tv