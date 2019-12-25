В Пулково 5 августа задержали вылет четырех самолетов

В четверг, 5 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержали четыре рейса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Задержка коснулась как внутренних, так и международных рейсов. Сидеть дополнительное время в аэропорту придется людям, купившим билеты в Симферополь, Карши, Калининград и Москву.
Вылет задержался у рейса в Калининград. Пассажиры должны были улететь в 12:45, однако время сдвинули на более позднее.
Позже, чем планировалось, полетит самолет в Симферополь, который должен был вылететь в 13:45. Также задержали вылет в Карши (полет был запланировал на 17:20) и в Москву (17:45). Стоит отметить, что все указанные перелеты должна осуществить авиакомпания "Уральские авиалинии".
Ранее Пулково признали одним из самых загруженных аэропортов в Европе.
Фото: Piter.TV
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