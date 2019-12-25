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В Пулково 5 августа задержали вылет четырех самолетов
Сегодня, 12:31
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково 5 августа задержали вылет четырех самолетов

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Задержка коснулась как внутренних, так и международных рейсов.

В четверг, 5 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержали четыре рейса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Задержка коснулась как внутренних, так и международных рейсов. Сидеть дополнительное время в аэропорту придется людям, купившим билеты в Симферополь, Карши, Калининград и Москву.  

Вылет задержался у рейса в Калининград. Пассажиры должны были улететь в 12:45, однако время сдвинули на более позднее.

Позже, чем планировалось, полетит самолет в Симферополь, который должен был вылететь в 13:45.  Также задержали вылет в Карши (полет был запланировал на 17:20) и в Москву (17:45). Стоит отметить, что все указанные перелеты должна осуществить авиакомпания "Уральские авиалинии".

Ранее Пулково признали одним из самых загруженных аэропортов в Европе.

Фото: Piter.TV

Теги: задержка рейсов, пулково
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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