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В Пулково задержали вылет 13 самолетов
Сегодня, 17:33
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В Пулково задержали вылет 13 самолетов

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Еще три перелета и вовсе отменили.

В Пулково сегодня, 18 декабря, задерживаются 13 самолетов. Пассажиры ждут отправления. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Опаздывают рейсы в Москву, Йошкар-Олу и Самару. Еще десять рейсов должны отправиться в Минск, Душанбе, Стамбул и Анталью. 

Добавим, что в воскресенье отменили три самолета. Два судна должны были лететь в Москву, еще один в Самару.

Свыше 60 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы. Причина тому – неблагоприятная для перелета погода. В городе выпала почти треть месячной нормы осадков.

Ранее на Piter.tv: авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга в Турцию и Узбекистан.

Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт, задержали самолеты, пулково, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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