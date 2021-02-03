В Пулково задержали вылет 13 самолетов

В Пулково сегодня, 18 декабря, задерживаются 13 самолетов. Пассажиры ждут отправления. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Опаздывают рейсы в Москву, Йошкар-Олу и Самару. Еще десять рейсов должны отправиться в Минск, Душанбе, Стамбул и Анталью.
Добавим, что в воскресенье отменили три самолета. Два судна должны были лететь в Москву, еще один в Самару.
Свыше 60 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы. Причина тому – неблагоприятная для перелета погода. В городе выпала почти треть месячной нормы осадков.
Ранее на Piter.tv: авиакомпания "Аэрофлот" запустила прямые рейсы из Петербурга в Турцию и Узбекистан.
Фото: Piter.tv
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