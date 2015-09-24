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В Пулково задержали три рейса 5 сентября
Сегодня, 16:16
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В Пулково задержали три рейса 5 сентября

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Рейсы до Сочи и Москвы претерпели изменения.

Сегодня, 5 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса. Об этом сообщили на официальном сайте аэропорта.

Первым время вылета изменили самолету "Петербург-Сочи". Пассажиры изначально должны были покинуть Северную столицу в 11:50, но рейс перенесли на 13:50.

Вылет воздушного судна в Сочи авиакомпании "Уральские авиалинии" также перенесли с 19:10 на 20:25. Изменения коснулись рейса до Москвы: вылет должен был состояться в 19:30, но был перенесен на 20:45. Московский самолет обслуживает авиакомпания "Азур эйр".

Отметим, что причины задержек не указываются. 

Ранее авиакомпания "Smartwings" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Прагу.

Фото: pexels

Теги: задержка рейса, перенос вылета самолетов, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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