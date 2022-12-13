Сейчас ждут вылета пассажиры, которые летят в Иваново, Нижнекамск, Баку, Уфу.

Сегодня, 26 марта, в Пулково задержали семь рейсов. Кроме того, один перелет и вовсе отменили. Об этом говорят данные онлайн-табло.

Пассажиры, которые планировали поездку в Москву, остались в Северной столице. Рейс на 12:10 отменили.

Сейчас ждут вылета пассажиры, которые летят в Иваново, Нижнекамск, Баку, Уфу, Хургаду, Ярославль и Кемерово. Посадка пока не началась.

Отметим, что задержанные рейсы принадлежат разным компаниям. По предварительным данным, причиной задержек стал туман.

Ранее на Piter.tv: аэропорт Пулково с 26 марта переходит на весенне-летнюю навигацию.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково